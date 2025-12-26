警察車両の赤色灯28日午後8時40分ごろ、名古屋市緑区滝ノ水4丁目の路上で「仕事仲間が刺された」と110番があった。愛知県警緑署によると、緑区在住で配送業を営む男性（35）が刃物のようなもので背中を刺され搬送された。意識があり、会話はできたという。刺したとみられる人物は逃走し、県警が殺人未遂事件として行方を追っている。同署によると、男性は配送作業中に刺されたとみられる。搬送時、刃物が背中に刺さったままの