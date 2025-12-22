サウジアラビアから羽田空港に帰国した井上尚弥＝28日夜ボクシングの世界スーパーバンタム級主要4団体タイトルマッチで判定勝ちし、防衛に成功した統一王者の井上尚弥が28日、サウジアラビアから羽田空港に帰国した。傷がほとんどない顔で「やっと帰ってこられた。ほっとしている」と率直に話した。32歳の井上尚は27日に今年4戦目に臨み、挑戦者のアラン・ピカソに3―0で勝利。世界戦の連勝を単独史上最多となる27に伸ばした。