2001（平成13）年12月29日、上野と青森を結んだ夜行急行「津軽」が復活運転された。東北新幹線開業で利用者が減り、1993年11月限りで定期列車としては廃止。この日は下りのみで、座席は発売の1分後に売り切れた。上野駅で行われた出発セレモニー（写真）では歌手の井沢八郎さんが「あゝ上野駅」を歌った。