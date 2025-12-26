２８日午後８時４０分頃、名古屋市緑区滝ノ水の路上で「仕事仲間が刺された」との１１０番があり、駆けつけた警察官が背中に刃物が刺さった状態の男性（３５）を発見した。愛知県警緑署によると、男性は配送業を営んでおり、作業中で路上にいたところ、突然何者かに背中を刺されたという。男性は近くにいた同僚に助けを求め、同僚が１１０番した。男性は病院に搬送されたが、搬送時は会話ができる状態だったという。男性を刺