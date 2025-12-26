秋篠宮ご夫妻の次女・佳子さまが、29日、31歳の誕生日を迎えられました。【映像】佳子さま 31歳の誕生日を迎える31歳の誕生日にあたり、宮内庁は、佳子さまが、12月上旬にお住まいのある赤坂御用地をインスタントカメラを持って散策される映像を公開しました。宮内庁によりますと、佳子さまは、今年、都内で行われた行事に77回、地方には12回出向い、2022年以降ではそれぞれ最多となりました。6月には日本との外交関係樹立