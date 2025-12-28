明石家さんま（７０）が２６日、ＴＢＳ系で放送された「明石家さんまのご長寿グランプリ２０２５」に出演。さらりと別れを口にした。最近、犬を飼いたいと話しているさんま。長嶋一茂から「最近、イヤされてますか？私生活とか、どんな…」と聞かれると、「あの…ワンちゃんと別れましてね、ええ…」と切り出し、一茂が「ワンちゃんを飼ってる娘（こ）と別れた？」と質問。さんまは、うなずいて、「…そう、まぁ、捨てられたと