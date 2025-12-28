ボートレース大村のプレミアムＧＩ「第１４回クイーンズクライマックス」は２８日、トライアル第１戦が行われた。遠藤エミ（３７＝滋賀）は１２Ｒでコンマ０８のトップスタートを決めて先マイ。道中はぐんぐんと後続を引き離す圧勝劇で初戦を飾った。レースタイムも大村の今年最速となる１分４５秒５を叩き出した。「ちょっとずつ分がいいので周りより余裕がある。乗り心地も本番は良かった」と舟足の感触もバッチリだ。レース