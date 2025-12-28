元ＡＫＢ４８の小嶋陽菜（３７）が２８日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。１２月６、７日に日本武道館で行われたＡＫＢ４８の２０周年記念コンサートを振り返った。小嶋は「当時やってたねじりハーフツインっていう髪型」で出演。当日まで決まっていなかったというが、担当マネジャーの助言で実現したという。「私、結構自分で何でも決めるタイプなの。（今回は）この年ですごいマネジャーの言うこと聞くみたいな人になって