【新華社昆明12月28日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は28日、カンボジアのプラク・ソコン副首相兼外相と雲南省玉渓市で会談した。王氏は次のように表明した。中国はカンボジアとタイの国境緊張情勢に強い関心を寄せ、和解の呼びかけと交渉の促進に努めてきた。各方面の共同の努力の下、カンボジア・タイ両軍は停戦協定に合意し、平和回復に向けた重要な一歩を踏み出した。中国はこれに祝意を表す。停