愛知県警によると、28日午後8時40分ごろ、名古屋市緑区の路上で「仕事仲間が刺された」と110番があった。背中を刃物で刺された男性（35）を病院に搬送、意識はあったという。県警は殺人未遂事件とみて捜査している。