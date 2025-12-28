「21世紀、世界でもっとも読まれる物語を生み出す。」をビジョンに掲げ、小説制作やコミカライズなど、IP創出事業を手がけるtaskey。2025年は『極道上司に愛されたら～冷徹カレとの甘すぎる同居～』（原作：真霜ナオ・漫画：@R／taskey）がA.B.C-Z・戸塚祥太と紺野彩夏のW主演のドラマが放送されると、累計100万部を突破し、「めちゃコミック 年間ランキング」3位を獲得するなど飛躍の1年となった。 【画像】taskey