２７日、天府オリンピック公園で開かれた「登高」大会の様子。（成都＝新華社配信）【新華社成都12月28日】中国四川省の成都東部新区にある天府オリンピック公園で27日午前、山などに登って新年を祝う「新年登高」の習慣にちなんだ「2026全国新年登高フィットネス大会成都東部新区分会場・成都市第6回元旦登高大会」が開かれた。約800人が参加し、健康な1年を祈った。２７日、天府オリンピック公園で開かれた「登高」大会の様子
