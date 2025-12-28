福岡県警城南署は28日、福岡市城南区片江5丁目付近の道路上で同日午後1時15分ごろ、女性が見知らぬ男性から体を触られる事件が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。犯人は70代くらいでボサボサ頭。モコモコした白色長袖の上衣、黒色ズボンを着用していたという。