¾¾ÅÄÀ»»Ò Âç¤ß¤½¤«¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¤è¤ë7»þ20Ê¬¡Á¡Ë¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤Æ¾¾ÅÄÀ»»Ò¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£1980Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡¢45Ç¯¤ÎÄ¹¤­¤ËÅÏ¤Ã¤Æ²»³Ú¥·¡¼¥ó¤ÎÂè°ìÀþ¤òÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤­¤¿¡Ö±Ê±ó¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡×¾¾ÅÄÀ»»Ò¤¬¡¢£µÇ¯¤Ö¤ê¤Ë¹ÈÇò¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£³Ú¶Ê¤Ï¡ÖÀÄ¤¤»¹¸ê¾Ì¡×¡¢¾¾ÅÄÀ»»Ò¤¬½é½Ð¾ì¤·¤¿£±£¹£¸£°Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Ç²Î¾§¤·¤¿¶Ê¡£º£²ó¡¢ÊüÁ÷100Ç¯¤Îµ­Ç°¤¹¤Ù¤­¹ÈÇò²Î¹çÀï¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ëÆÃÊÌ´ë²è¤È