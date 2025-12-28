¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤«¤éÊØÍø¥°¥Ã¥º¤Þ¤Ç¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥°¥Ã¥º¤òÉý¹­¤¯¼è¤ê°·¤¦¡Ö¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡×º£²ó¤Ï¡¢¡Ö¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤ÇÈ¯ÇäÃæ¤Î¡¢¼ó¤Þ¤ï¤ê¤Ë¤Õ¤ï¤ê¤È´¬¤±¤Ð¾®´é¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤­¤ë¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ö¥â¥Õ¥â¥Õ¥Þ¥Õ¥é¡¼¡×¤Î¾Ò²ð¤ò¤·¤Þ¤¹¡ù ¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡Ö¥â¥Õ¥â¥Õ¥Þ¥Õ¥é¡¼¡×¥Á¥Ã¥×¡õ¥Ç¡¼¥ë © Disney ²Á³Ê¡§4,490±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¥µ¥¤¥º¡§Ìó4