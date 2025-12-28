¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ¤Ï28Æü¡¢¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤«¤é´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿DFÈÓÀôÎÃÌð¤Î´°Á´°ÜÀÒ²ÃÆþ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÈÓÀô¤ÏÎ¾¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¢£½©ÅÄ¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥³¥á¥ó¥È¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾õ¶·¤¬°­¤¤Ãæ¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³§ÍÍ¤ÎÎÏ¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÍèÇ¯¤Î1.5¥·¡¼¥º¥ó¡¢J2¤Î¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤ÆÆ®¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤È¶¦¤ËÆ®¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¸Ø¤ê¤ò»ý