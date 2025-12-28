V・ファーレン長崎は28日、MF笠柳翼、FW山崎凌吾とJ1百年構想リーグにおける契約を更新したことを発表した。今季のJ2リーグで笠柳は25試合3得点、山崎は29試合2得点を記録していた。両選手はクラブを通じ、以下のようにコメントしている。■MF笠柳翼「みなさん、J1昇格おめでとうございます!そして、1年間僕たちの背中を熱い応援や声援で押し続けてくれてありがとうございました!僕が長崎のユニフォームに袖を通して早4年。