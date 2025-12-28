¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Ï28Æü¡¢GK½ÕÌ¾ÎµÀ»¤ÈJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Î·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£º£µ¨¤ÎJ2¥ê¡¼¥°¤Ç2»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿½ÕÌ¾¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤Þ¤º2025¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´ë¶È¤Î³§ÍÍ¤Î¿´¿Ì¤¨¤ëÇ®¤¤±þ±ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£J2Í¥¾¡¡¦J1¾º³Ê¤ò¿å¸Í¤ÇÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤­¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ê¤È¤­¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¥·¡¼¥º¥óÄÌ¤·¤Æ²ù