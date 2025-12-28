お笑いタレントの有吉弘行が２８日放送のＮＨＫ「有吉のお金発見突撃！カネオくん」に出演。目前に迫った「ＮＨＫ紅白歌合戦」への意気込みを語った。番組レギュラーの千鳥・ノブから紅白についてのインタビューを受けた有吉。ノブから「もう１か月切ったくらいですもんね」と言われると、有吉は「だいぶ緊張感が高まってきました。まあまだ台本は何もできてないんですけどね、これがすごいよね、本当に」と皮肉った。ちな