lynch.が12月28日に東京ガーデンシアターで＜lynch. 20TH ANNIVERSARY XX FINAL ACT「ALL THIS WE’LL GIVE YOU」＞の幕を閉じた。これで、20周年プロジェクトがついに終了した。そして本公演のLIVE Blu-rayの発売が決定、さらに本公演のセットリスト・プレイリストを各音楽配信サービスにて公開された。デビュー20周年を記念して「lynch. 20th ANNIVERSARY PROJECT」と銘打ったプロジェクトは、2024年から始まり1年かけて実施され