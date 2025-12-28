結婚する4組に1組が、マッチングアプリでの出会いがきっかけだという。うまくいくケースもあれば、通常なら出会わないような「ヘンな人」に会うこともあるようだ。【マンガ】不倫や浮気ではない？「既婚者マッチングアプリ」に沼る夫の言い分と、妻が「決断したこと」隣のテーブルにいたのは……「知り合って2週間くらいメッセージのやりとりをして、気が合いそうだと思ったので会うことにしたんです。とある繁華街の建物の前で待