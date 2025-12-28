「クイーンズクライマックス・プレミアムＧ１」（２８日、大村）スピードクイーンメモリアルの時に、最高タイムを出した川野芽唯（３９）＝福岡・１００期・Ａ１＝に話を聞いた。買い物が大好きだという川野だが、沖縄初のコストコが南城市にできたが、まだ行けていないそうだ。実は私は先日、沖縄旅行に行った時に行ってきました。酒ばかり飲んでいる記者さんに沖縄ウコンをお土産に買って帰ったが、みんなすごく効くと喜んで