俳優の阿部サダヲと河合優実が、2026年1月4日に放送されるTBS系『バナナマンのせっかくグルメ!! 新春SP』(17:00〜21:00 ※17:00〜18:00は一部地域を除く)に出演する。阿部サダヲと河合優実5年連続の新春SPとなる今回の放送では、正月にふさわしい豪華な面々がグルメ探しに挑戦する。 その1組として、スペシャルドラマ『新年早々 不適切にもほどがある！〜真面目な話、しちゃダメですか？〜』から阿部サダヲ、河合優実が静岡県熱海