楽しい予定もラブな予定も満載なこの季節。どんなコーデにもあう万能アウターがあったら最強じゃない？そこで今回は、餅田コシヒカリさんをゲストに迎えて、Kスポなフーディデザインの「レーストップス」着回し術をお届けします。清楚感もアピできるロマンティックなピンクで本命カレを虜にしちゃお♡Item 着回すアイテムはこちら♡レーストップスレースのフードをかぶって顔まわりのビジュを強化♡ロマンティック