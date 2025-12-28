８人組アイドルグループ「ＣＵＴＩＥＳＴＲＥＥＴ」の古澤里紗がパフォーマンス中に転倒し骨折した。公式発表によると、医師の診察を受けた結果、左足首の剥離骨折と診断された。公式Ｘでは「現在は安静と治療に努めており、本人および関係各所との相談のうえ、無理のない形で出演を続けさせていただくこととなりました。そのため、下記番組におきましては、古澤は椅子に座った形でのパフォーマンス披露とさせていただきます