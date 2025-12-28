ÁÖ¤ä¤«¿·¿§ÄÉ²Ã¤ËÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë¡Ö¥Ù¥ë¥é¥ó¥´¡×¥¹¥Æ¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï2025Ç¯11·î20Æü¡¢¥·¥È¥í¥¨¥ó¡Ö¥Ù¥ë¥é¥ó¥´¡ÊBERLINGO¡Ë¡×¤ËÆÃÊÌ¿§¡Ö¥¢¥¯¥¢ ¥°¥ê¡¼¥ó¡×¤òÄÉ²ÃÀßÄê¤·¡¢È¯Çä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢5¿Í¾è¤ê¡¿7¿Í¾è¤ê¤ÎÉ¸½à¥â¥Ç¥ë¤ª¤è¤ÓÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡ÖXTR¥°¥ê¥Ã¥×¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡×¤Ç¤¹¡£¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬ ¿·¡Ö¡È3Îó7¿Í¾è¤ê¡É¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê33Ëç¡Ë¥Ù¥ë¥é¥ó¥´¤Ï¡¢Æü¾ï»È¤¤¤«¤é¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Þ¤ÇÉý