¢¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦Á´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×Ê¡²¬Âè°ì58¡½72Åì»³¡Ê28Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¡ËÌµÇ°¤µ¤È¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿»×¤¤¤È¤¬¸òºø¤·¤¿¡£2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿Ê¡²¬Âè°ì¤Ï½à·è¾¡¤ÇÅì»³¤ËÇÔÀï¡£Âè1¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¡ÊQ¡Ë¤Ç11ÅÀº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤¬¡¢ÁÐ»Ò¤ÎµÜËÜÁï¡¢ÍÔ¡Ê3Ç¯¡Ë·»Äï¤òÃæ¿´¤Ë»ý¤ÁÌ£¤Î·ø¼éÂ®¹¶¤ò¼´¤Ë¤·¤Æ¹¶¤á¤ë¤âµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼ç¾­¤âÌ³¤á¤ëÁï¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÈÍÔ¤Ï¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤ÇÁ´°÷¤¬À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥Ù