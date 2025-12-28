◆バスケットボール・全国高校選手権ウインターカップ福岡大大濠69―66鳥取城北（28日、東京体育館）試合終了のブザーが鳴り響くと、客席の大歓声にも負けない声量の雄たけびが東京体育館に響いた。声の主は男子の福岡大大濠。全国総体王者の鳥取城北に3点差で競り勝ち、コート上、ベンチの選手が一斉に喜びを爆発させた。大一番を力強く支えたのは、片峯聡太監督が「ずっとね、こつこつ真面目に一生懸命やる子たち」と評