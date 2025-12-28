Ê¡²¬¸©·Ù½ÕÆü½ð¤Ï28Æü¡¢Æá²ÑÀî»ÔÃæ¸¶3ÃúÌÜÉÕ¶á¤ÇÆ±Æü¸áÁ°11»þ15Ê¬¤´¤í¡¢½÷À­¤¬ÃË¤«¤é¡ÖÅì³¤¥ª¥ó¥¨¥¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦YouTubeÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤ÇÃí°Õ´­µ¯¤·¤¿¡£ÃË¤Ï40Âå¡¢¿ÈÄ¹170¤¯¤é¤¤¤ÎÃæÆù¡¢Æ¬È±ÉÔÌÀ¡¢³¥¿§·Ï¾å°á¡¢³¥¿§²¼°áÃåÍÑ¡£