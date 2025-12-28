»§ËàÀîÆâ»Ô¤Ç26Æü¡¢½»Âð1Åï¤¬Á´¾Æ¤·¤¿²Ð»ö¤Ç¾Æ¤±À×¤«¤é¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿°äÂÎ¤Ï¡¢¤³¤Î²È¤Ë½»¤à½÷À­¡Ê92¡Ë¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ »§ËàÀîÆâ·Ù»¡½ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢26Æü¸á¸å¡¢»§ËàÀîÆâ»ÔÈõÏÆÄ®ÅãÇ·¸¶¡Ê¤Ò¤ï¤­¤Á¤ç¤¦¡¦¤È¤¦¤Î¤Ï¤é¡Ë¤ÇÌÚÂ¤Ê¿²°¤Î½»Âð1Åï¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¾Æ¤±À×¤«¤é1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢·Ù»¡¤Ç¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢DNA´ÕÄê¤Ê¤É¤Î·ë²Ì¡¢¤³¤Î²È¤Ë1¿Í¤Ç½»¤à92ºÐ¤Î½÷À­¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ·Ù»¡¤Ç°ú¤­Â³¤­