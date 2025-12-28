¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥×¥é¥¹¤Ï¡¢Amazon.co.jp ¤òÀëÅÁ¤·¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥È¤¬¾Ò²ðÎÁ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤­¤ë¼êÃÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ë¡¢Amazon¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»²²Ã¼Ô¤Ç¤¹¡£Æ¬Èé¤«¤é°ú¤­¾å¤²¤ë¡¢¿·È¯ÁÛ¥ê¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×Èþ´é´ï¡Ú¥µ¥í¥Ë¥¢¡ÛÅÅµ¤¥Ö¥é¥·¤Ï¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤âºÇÅ¬¢öAmazon¤Çº£¤¹¤°¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È 2025-12-21 1311418ÃÊ³¬¥ì¥Ù¥ëÄ´À°¤ÇÈ©¤Î¾õÂÖ¤ä¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£