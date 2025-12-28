29日放送の日本テレビ系音楽の祭典『発表！今年イチバン聴いた歌〜年間ミュージックアワード 2025〜』のタイムテーブルが発表され、人気アーティストたちの豪華コラボレーションが明らかになりました。番組は、『Spotify』のストリーミングデータをもとに、“今年イチバン聴かれた歌”を紹介。豪華アーティストによる生ライブを番組最長となる5時間30分の生放送で行い、今年最も聴かれた曲・最も聴かれたアーティストが発表されま