「中山金杯・Ｇ３」（１月４日、中山）新年最初の重賞に挑むカネラフィーナ。秋は秋華賞を目指したが無念の除外となり、新潟牝馬Ｓへスライド参戦。格上挑戦の形だったものの、好位からスパッと抜け出して文句なしの完勝劇。破竹の４連勝を飾った。急成長を遂げたフランケル産駒の明け４歳馬。ハンデも手ごろになりそうで、年をまたいでも進撃は止まらないとみた。昇級初戦のアイルランドＴで２着に好走したアンゴラブラック