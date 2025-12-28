あたたかみのあるカラーの洋服が着たいけれど、派手なのは苦手……。そんなミドル世代におすすめしたいのは、大人コーデにマッチしやすいボルドー。今回は【グローバルワーク】から、ボルドートップスをご紹介。冬コーデに取り入れて、ワンランク上の着こなしを目指して。 落ち着いたボルドーカラーが上品なペプラムカーデ 【グローバルワーク】