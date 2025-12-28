元ＮＨＫでフリーの有働由美子アナウンサーがキャスターを務めるテレビ朝日系ニュースエンターテインメント番組の年末特別版「有働Ｔｉｍｅｓ（タイムズ）年末ＳＰ」（日曜・午後８時５６分）が２８日、放送された。今月２０日、岩手県宮古市でのマタギによるクマ猟に密着した有働アナ。「市街地に出没し、人を襲うようになったクマが今年、社会問題になりました。どうしてクマが変わってしまったのか。長年、クマと向き合っ