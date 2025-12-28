マリーゴールドのワールド王者・青野未来（３５）が、来年１月３日の初防衛戦（東京・大田区総合体育館）へ向けて「秘密特訓」を行った。同大会では桜井麻衣（３５）の挑戦を受ける。団体の最高峰王者として新春初のビッグイベントでメイン戦を務めるが、「団体の顔」になるため、元Ｋ−１ファイターで正道会館最高顧問の角田信朗師範（６４）に打撃の指導を仰いだ。ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ＫＡＫＵＳＩＮ―格闘技の神様―