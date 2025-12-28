¸ÀÍÕ¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤ÆÆþ¤ë¤Ò¤é¤¬¤Ê¤ò¸«È´¤¯¡Ö¤Ò¤é¤¬¤Ê¥¯¥¤¥º¡¦½éµéÊÔ¡×¡ªº£²ó¤Ï¡¢¤Ò¤é¤¬¤Ê3Ê¸»ú¤òÅö¤Æ¤ë¾¯¤·¼ê±þ¤¨¤Î¤¢¤ëÌäÂê¤Ç¤¹¡£Æü¾ï¤Ç¤è¤¯»È¤¦¸ÀÍÕ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤Ç²»¤òÅ¾¤¬¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ñ¥º¥ë¤ò´°À®¤µ¤»¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£ÌäÂê¡§¢¢¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Ò¤é¤¬¤Ê¤Ï¡©¼¡¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤ÆÆþ¤ë¤Ò¤é¤¬¤Ê¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¢¢¢¢¢¢¤Á¤ã¤É¢¢¢¢¢¢¤·¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¤É¤¦Åú¤¨¤ò¸«¤ë¢­¢­¢­¢­¢­Àµ²ò¡§¤ê¤ç¤¯Àµ²ò¤Ï¡Ö¤ê¤ç¤¯¡×¤Ç¤·¤¿¡£¢§²òÀâ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î