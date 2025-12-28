「聖徳太子が描かれた五千円札」と聞いて、分かる人はどのくらいいるでしょうか。使っていたという人はもちろんご存じでしょうが、使ったことはないが見たことはある、どんな紙幣か知らないけれど聖徳太子が紙幣の肖像となったのは知っているという人も少なくないでしょう。【実際の画像】28万円に大化けした「五千円札」を見る聖徳太子の五千円札が28万円に大化け聖徳太子の五千円札は、1957年10月1日〜1986年1月3日まで発行され