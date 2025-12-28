◆バレーボール・大同生命SVリーグ女子SAGA久光スプリングス3―0岡山シーガルズ（28日、SAGAアリーナ）SAGA久光が2025年最後の試合を白星で締めくくった。岡山に25―18、27―25、25―23で快勝。好守に加えて、51・9％のアタック決定率（27打数14得点）で得点源となった女子日本代表アタッカーの北窓絢音（21）が今季3度目のPOM（プレーヤー・オブ・ザ・マッチ）に輝いた。通算16勝4敗としたSAGA久光の順位は2位のままで、3