津波警報の発表後、海岸から内陸へ向かう車で混雑する道路＝７月３０日午前、藤沢市ロシア・カムチャツカ半島付近で７月に起きた巨大地震の津波警報を受け、神奈川、静岡、宮城各県と北海道で避難した人の半数以上が車を利用していたことが、内閣府の調査で分かった。車による避難は東日本大震災の際に渋滞や踏切の遮断などによる逃げ遅れを招いた教訓があり、津波発生時は徒歩での避難が原則とされている。専門家は「車での避難