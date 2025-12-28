C.デムーロ騎手騎乗のミュージアムマイルがグランプリ制覇（c）SANKEI 「こんなチャンスはなかなかないですから、勝ちたい」――有馬記念前の4日前、記者会見の席で武豊はこう語った。 有馬記念で歴代最多タイの4勝を挙げているレジェンドでさえ、勝利を欲するレース。それがグランプリ・有馬記念である。 そう考えた時、今年のメンバーでもっとも勝ちたい馬は誰かを考えた。 牝馬として史