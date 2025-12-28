¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢ÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¤ÎÇîÂ¿ÂçµÈ¡Ê54¡Ë¤¬24ÆüÇÛ¿®¤ÎTBS¥Ý¥Ã¥É¥­¥ã¥¹¥È¡ÖÂçµÈ¥Ý¥Ã¥É¥­¥ã¥¹¥È¤¤¤Ã¤¿¤ó¡¢¤³¤³¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤¿¡ÖM¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¤òÁí³ç¤·¤¿¡£ÈÖÁÈÄêÈÖ¤ÎÁ´Ì¡ºÍÁíÉ¾¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢Âç²ñ¤òÁí³ç¤·¤¿¡£¡ÖÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î2Ï¢ÇÆ¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤È°ìÉô¤Ç¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤¿M¡Ý1¤¬¡¢¤É¤³¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ó¤Í¤ó¤È¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤­¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤¿¤¯¤í¤¦¤â¤½¤¦¤ä¤·¡¢¥É¥ó¥Ç¥³¥ë¥Æ¤â¤½¤¦¤ä¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌµÌ¾¤«¤éÍè¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤