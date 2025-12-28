来年、デビュー45周年イヤーに突入するラウドネスが28日、東京・EXシアター六本木で、LOUDNESS 45th Anniversary Tour 2025−2026 Chapter 1 "THE BIRTHDAY EVE"東京公演初日を行った。同バンドは11月に開催されたライブイベント「ROCK BEYOND ROCK Vol.2」にB'z、マイケル・モンロー、黒夢と出演。二井原実（64）の「B'zの前にやっていたおっさん4人を見て来た人はいますか？」に、客席の数人が反応した。「イベントもやってみる