テクノポップユニット・Perfumeが28日、東京・渋谷のNHKホールで行われた『第76回NHK紅白歌合戦』(12月31日19:20〜23:45 ※中断ニュースあり)のリハーサルに参加。報道陣の取材にも応じ、今年11月11日に一般男性との結婚を発表したあ〜ちゃんが自ら結婚に言及する場面があった。『第76回NHK紅白歌合戦』のリハーサルに参加したPerfumeのあ〜ちゃん2025年末でコールドスリープ（活動休止）を発表しているPerfumeは2年ぶり17回目の出