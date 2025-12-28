muqueが、12月24日にリリースした新曲「bestie」のMVを公開した。本作のミュージックビデオは過去作に続きGROUPNが監督を担当。湖畔のハウススタジオを舞台に、4人が自然体で楽しく過ごすひとときを切り取った映像に仕上がっている。2025年の邦楽シーンを駆け抜けてきたmuqueが今年の最後に送る楽曲がこの「bestie」。11月に発表された初のフィーチャリング楽曲「Dancing in my bad life (feat. CLAN QUEEN)」では壮大なロックサウ