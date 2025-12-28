YONA YONA WEEKENDERSが、2026年4月7日に自身最大規模の会場となる東京・EX THEATER ROPPONGIでワンマンライブ＜YONA YONA WEEKENDERS “YONANOHI” ONEMAN LIVE 2026＞を開催することを発表した。さらに、同公演は4月25日に台北で開催されることも決定。4月7日（＝ヨナの日）は、YONA YONA WEEKENDERSのメジャーデビュー記念日であり、＜YONANOHI＞ワンマンライブの開催日。本日、神奈川・横浜ベイホールで開催された年末ワンマン