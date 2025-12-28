ドジャース・大谷翔平投手の特集が２８日放送のＮＨＫスペシャルで放送された。「メジャーリーガー大谷翔平２０２５復活と死闘連覇の舞台裏」と題され、大谷のほか、今季限りで引退した左腕カーショー氏、Ｍ・ロハス内野手、ワールドシリーズで対戦したブルージェイズのゲレロ内野手らもＶＴＲで登場した。二刀流として復活した今シーズン。短いイニングを先発で重ねることでリハビリとする前代未聞の調整過程を経た。「