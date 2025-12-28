２６日、中国国家博物館「安徽淮南武王墩１号墓考古成果展」に展示された球形青銅甕（おう）。（北京＝新華社記者／金良快）【新華社北京12月28日】中国北京市の中国国家博物館で26日、戦国時代・楚国の墓「武王墩（ぶおうとん）墓」の出土品を展示する「考烈王との出会い−安徽淮南武王墩1号墓考古成果展」が始まった。武王墩1号墓出土の文化財から200点余りを選び、発掘調査の科学的プロセスや考烈