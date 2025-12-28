¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÎÂçÆ±À¸Ì¿SV¥ê¡¼¥°¤Ï28Æü¡¢Âçºå»Ô¤Î¤ª¤ª¤­¤Ë¥¢¥ê¡¼¥ÊÉñ½§¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¤Ï¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤¬ÂçºåB¤Ë3¡½0¤Ç²÷¾¡¤·¤Æ15¾¡ÌÜ¡Ê1ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¤¿¡£ÂçºåB¤ÏÏ¢ÇÔ¤Ç3ÇÔÌÜ¡Ê13¾¡¡Ë¡£J°¦ÃÎ¤Ï¹­ÅçT¤Ë0¡½3¤ÇÇÔ¤ì¡¢11¾¡5ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½÷»Ò¤ÏNECÀîºê¤¬É±Ï©¤ò3¡½1¤Ç²¼¤·¡¢18¾¡2ÇÔ¡£SAGAµ×¸÷¤Ï²¬»³¤Ë3¡½0¤Ç¾¡¤Á¡¢16¾¡4ÇÔ¤È¤·¤¿¡£