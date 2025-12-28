ËÌ³¤Æ»Ä£ËÌ³¤Æ»¤Ï28Æü¡¢Í³¿ÎÄ®¤ÎÍÜ·Ü¾ì¤Ç¡¢¹âÉÂ¸¶À­Ä»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë»öÎã¤¬È¯À¸¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£°äÅÁ»Ò¸¡ºº¤ÇÍÛÀ­¤È³ÎÇ§¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢»ô°é¤¹¤ëºÎÍñ·ÜÌó6300±©¤ò»¦½èÊ¬¤¹¤ë¡£³ÎÄê¤¹¤ë¤Èº£µ¨Á´¹ñ11ÎãÌÜ¡£ËÌ³¤Æ»¤Ï¡¢ÍÜ·Ü¾ì¤«¤éÈ¾·Â10¥­¥í°ÊÆâ¤ÎÇÀ¾ì¤Ç»ô°éÃæ¤ÎÌó1Ëü7Àé±©¤Î°ÜÆ°¤äÈÂ½Ð¤òÀ©¸Â¤·¤¿¡£ËÌ³¤Æ»¤Ë¤è¤ë¤È28Æü¡¢»à¤ó¤Ç¤¤¤¿·Ü¤¬ÄÌ¾ï¤è¤ê¤âÂ¿¤¤¤ÈÍÜ·Ü¾ì¤«¤éÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢ËÌ³¤Æ»²ÈÃÜÊÝ·ò±ÒÀ¸½ê¤¬´Ê°×¸¡ºº¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÍÛ